оккупанты ночью ударили по Харькову, в центральной части города зафиксировано два Прилета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова. В первом случае войска противника попали в двухэтажное здание. На месте происшествия работают спасатели ГСЧС, разбирают завалы, ищут под ними людей. Также зафиксирован прилет в здание одного из высших учебных заведений. В настоящее время информации о пострадавших или погибших нет. Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 25 июля во время воздушной тревоги раздалась серия взрывов. Всего было слышно более 20 ударов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.