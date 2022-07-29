В Харькове ночью 29 июля прогремела серия взрывов, в городе с 04:09 объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Общественное. Пока никаких подробностей причин взрывов не сообщается. До истечения воздушной тревоги рекомендуется оставаться в безопасном месте. Ранее сообщалось, что в Харькове ночью 28 июля прогремели четыре взрыва. Оккупанты обстреляли город ракетами ПВО С-300. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.