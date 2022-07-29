Сегодня, 29 июля, в Украине будет жаркая и почти сухая погода. Лишь на западе ожидаются небольшие дожди, кое-где с грозами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня грозовые дожди покроют Закарпатскую, Черновицкую и Ивано-Франковскую области. В этих регионах возможны шквалы и грады. На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный со скоростью всего 3-8 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+15, днем +25+28 градусов; на западе ночью +13+15 градусов, а днем +27+30; в восточных областях ночью +16+19, днем +28+21 градус; на юге страны ночью +17+20 градусов, а днем +29+32; в центральных областях ночью +13+16, днем +26+28 градусов. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области осадки не прогнозируются. Ветер северный с порывами до 8 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16 градусов, а днем +26+28. Напомним, синоптики рассказали, какая погода будет в Украине в начале августа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.