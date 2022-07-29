Ночью оккупанты обстреляли Никопольский и Криворожский районы из "Градов". В Никополе удар был нанесен по жилому кварталу. Об этом заявил РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Всего по городу было выпущено более 40 реактивных снарядов. В результате удара повреждены шесть частных домов и хозяйственные постройки. Также задело линию электропередач, несколько тысяч никопольчан в частном секторе остались без света. На месте работают аварийные бригады электриков. Предварительно люди не пострадали. В местах обстрелов разбросаны обломки реактивных снарядов, над их утилизацией работают специалисты ГСЧС. В Криворожском районе враг из ствольной артиллерии обстрелял Зеленодольскую общину, обошлось без жертв и разрушений. Напомним, за последнюю неделю оккупанты выпустили по Никополю более 250 реактивных снарядов. Ночью 25 июля русские войска обстреляли Никополь Днепропетровской области с использованием реактивных систем залпового огня. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.