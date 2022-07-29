Аналитики ISW отмечают, что российские войска не добились территориальных успехов на харьковском направлении, но возможно готовятся к наступлению на харьковском направлении. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Дергачевский городской совет сообщил, что украинские и российские войска продолжают боевые действия в Казачьей Лопане, Цуповке, Дементиевке и Больших Проходах к северу от Харькова. Ранее оккупанты нанесли авиаудара в районе российских Тишек, примерно в 25 км севернее Харькова и продолжали наносить артиллерийские и реактивные удары по городу Харькову и населенным пунктам на север, северо-восток и юго-восток. Эксперты ISW подчеркивают, что успешные Российские наступательные операции в районе Харькова крайне маловероятны, но войска РФ, скорее всего, попытаются закрепиться в области, чтобы провести референдумы на оккупированных территориях. Напомним, количество уничтоженных украинскими военными оккупантов превысило 40 тысяч. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 200 российских захватчиков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.