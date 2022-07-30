Гороскоп на август 2022 года расскажет о знаках Зодиака, которым не повезет в последний месяц лета. Об этом пишет SantePlus. Овен Август для Овна будет наполнен страданиями и беспокойством для этого знака огня. Ищущих работу уроженцев этого знака ждет разочарование. Это приведет к падению нравственного духа. Для работающих Овнов этот месяц будет немного сложным. Они столкнутся с несколькими препятствиями, блокирующими прогресс их проектов. Водолей Водолеям будет тяжело быть спокойными в течение августа. Ничего не получится, как они хотят. В течение этого месяца Водолеи будут чувствовать себя обязанными выполнять приказы своего иерархического начальника, несмотря на свое отвращение к власти. Они также будут вынуждены идти на компромиссы, чтобы сгладить трудности и проблемы, блокирующие реализацию их проектов. В этом месяце у Водолеев также могут возникнуть проблемы с деньгами. Рыбы Август для представителей этого знака будет нелегким. В течение этого месяца вам предстоит большая нагрузка. Рыбы, не привыкшие к такому количеству работы, быстро ощутят усталость. Ваша производительность также снизится. Кроме того, Рыбы могут иметь серьезные финансовые проблемы, которые усугубит беспокойство и тревоги. Раньше мы писали о камне по знаку Зодиака, месяцу и дате рождения. Также сообщалось, какой вы цветок за месяцем рождения, и как это расскажет о вашем характере.