В августе наличный курс гривны может укрепиться и развернуться ближе к официальному, установленному Нацбанком. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. "Наличный курс гривны к доллару очень вероятно вернется ближе к официальному в ближайшие недели. Сейчас ажиотажный спрос явно пользуется психологической составляющей, ведь население и бизнес с настороженностью восприняли резкое единовременное повышение официального курса доллара", — отметил эксперт. По его словам, такие резкие изменения курсов всегда порождают ожидания, что и дальше могут быть сделаны следующие подобные шаги. Однако НБУ, по мнению Ваврищука, скорее всего намерен держать текущий обменный курс на неизменном уровне несколько следующих месяцев. "Таким образом, хоть и постепенно, но наличный рынок будет насыщаться долларами и евро, а ажиотажный спрос постепенно спадать. Хотя никто не может гарантировать, что подобные эпизоды не будут повторяться в будущем", — отметил эксперт ICU. Напомним, на прошлой неделе Нацбанк поднял на 25% официальный курс доллара по отношению к гривне впервые с начала войны. РБК-Украина рассказывала, как повышение курса доллара может повлиять на рост цен в Украине.