В Украине сегодня, 30 июля, погода будет дождливой и с грозами на западе. При этом на других территориях сухо и жарко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, осадков в большинстве областей не ожидается, лишь днем в западных местах кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточных направлений, на Правобережье с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +12+16, днем +25+29 градусов; на западе ночью +13+18 градусов, а днем +25+34; в восточных областях ночью +16+18, днем +28+31 градус; на юге страны ночью +17+21 градус, а днем +30+33; в центральных областях ночью +14+16, днем +27+30 градусов. Погода в Киеве В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16, а днем +27+29. Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.