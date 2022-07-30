Ученые выяснили, что такой распространенный симптом коронавирусной болезни как внезапная потеря обоняния на самом деле может быть признаком деменции. Об этом передает "Медправда". Американские специалисты проанализировали данные по 20-летним наблюдениям за людьми в возрасте 70 лет. Как определили медики, у страдающих аносмией (потеря обоняния) в течение нескольких лет в 2 раза чаще фиксируется склонность к развитию болезни Альцгеймера, чем у тех, кто теряет обоняние в течение десятилетий. 515 человек в возрасте 70 лет, за которыми наблюдали ученые, изначально не имели слабоумия или когнитивных проблем. Все они жили в престарелых домах и ежегодно проверялись на способность идентифицировать определенные запахи и признаки деменции, а некоторые также проходили сканирование МРТ (магнитно-резонансная томография). Измерение снижения обоняния производилось по оценкам соответствующих тестов, после чего ученые заносили данные на график и анализировали данные. У 100 человек диагностировали деменцию или когнитивные нарушения. Оказалось, что люди без классических симптомов болезни Альцгеймера, но у которых наблюдалось быстрое снижение обоняния, были на 89% более склонны к ухудшению памяти, чем те, кто терял обоняние медленнее. Кроме того, резкая потеря обоняния была связана с увеличением объема серого вещества в частях мозга, связанных с обонянием и памятью. Наибольшее изменение наблюдалось в частях мозга, используемых для обоняния, включая миндалину и энторинальную кору. Их риск был аналогичен имеющим ген APOE-e4 – генетический фактор риска развития болезни Альцгеймера. Напомним, что недавно ученые назвали ранние признаки деменции и способы ее лечения. А также перед этим мы рассказывали, какой симптом коронавируса появляется у полностью вакцинированных людей.