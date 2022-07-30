Российские войска ночью ударили ракетами по Харькову. Был "прилет" в Слободской район. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра города Игоря Терехова. По его словам первый "прилет" был около трех часов ночи. "Прилетело в Слободской район, в здание одного из учебных заведений. Там пожар, который уже тушат наши ребята из ГСЧС", — говорится в сообщении. О пострадавших нет информации. "Около четырех утра был еще один удар, который слышал весь город. Куда прилетел — сейчас выясняем", — сообщил Терехов. Напомним, в ночь на 29 июля во время воздушной тревоги в Харькове прогремела серия взрывов. Мэр Игорь Терехов рассказал, что в центральной части города зафиксировано два "прилета". По его словам, в первом случае оккупанты попали в двухэтажный дом, во втором — в здание одного из высших учебных заведений. На месте происшествия работали спасатели и искали под завалами людей.