Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с "CCC+" до "CC". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт агентства. Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу данной Украины – отрицательный. В конце мая S&P снизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня с "B-" до "CCC+" с отрицательным прогнозом. На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о снижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с CCC до C. Напомним, Fitch Ratings прогнозирует падение украинской экономики на 33% в 2022 году. Небольшое восстановление (на 4%) ожидается в 2023 году.