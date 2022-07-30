Представители Республиканской партии США готовятся внести в Конгресс законопроект о поставках вооружения по ленд-лизу на Тайвань. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News. Инициаторами законопроекта являются члены Палаты представителей Республиканской партии Мишель Стил и сенатор Марша Блэкберн. "Республиканцы в Конгрессе готовятся принять закон о создании программы военной помощи Тайваню по ленд-лизу, чтобы предотвратить усиление воинственности со стороны коммунистического Китая", — говорится в сообщении. Как заявила стол, США "должны быть на стороне свободы и демократии" в то время, как Китай продолжает оказывать давление на Тайвань. "Тайвань – наш крупнейший партнер в Индо-Тихоокеанском регионе, и их постоянный суверенитет необходим для того, чтобы бросить вызов новой оси зла", — сказала Марша Блэкберн, Она также добавила, что Тайвань должна знать о намерениях США поддерживать его, в том числе оружием и техникой, вне зависимости от того, что говорят в КНР. Законопроект позволит предоставлять или сдавать в аренду оружие и военную технику Тайваню, а правительство страны должно возместить его стоимость в течение 12 лет, отмечается в материале. По данным телеканала, законопроект уже получил поддержку двух партий в Конгрессе. Напомним, запланированный визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань серьезно обострил напряженность между Китаем и США. Официальный Пекин требует отменить поездку, поскольку считает ее вмешательством во внутренние дела Китая. Вашингтон опасается, что самолет с американской делегацией вообще могут сбить. В этой связи США направили к берегам Тайваня авианосец, а Пекин угрожает острову тем, что ему "придется почувствовать гнев", если Пелоси все-таки посетит эту территорию. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.