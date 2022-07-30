Представитель министерства внутренней безопасности США рассказал, сколько украинцев было принято в стране за последние пять месяцев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios. Как заявил чиновник, по ряду программ, включая Uniting for Ukraine (Объединяясь для Украины), Соединенные Штаты с марта приняли более 100 тысяч украинцев. По его словам, Министерство внутренней безопасности продолжит принимать украинцев в ближайшие недели и месяцы в соответствии с обязательством президента США Джо Байдена. Ранее глава прессслужбы Госдепартамента Нед Прайс заявлял, что США надеются, что оказавшиеся в стране украинские беженцы как можно скорее вернутся на родину. Напомним, по данным пограничников, начиная с 24 февраля из Украины выехали на 2,8 миллиона человек больше, чем въехали. Если война затянется, то эта цифра может увеличиться, прогнозируют демографы. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.