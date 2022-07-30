Август – это месяц, который считается наиболее комфортным для украинского потребителя, поскольку именно в этом месяце собирается урожай многих культур. В первую очередь это касается овощеводства. Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ). По ее словам, максимальное предложение разнообразных овощей (помидоров, перца, баклажанов, лука, моркови, свеклы, разных видов капусты и другие) приводит к снижению цен. Именно поэтому в этот период у украинцев обычно идет консервация овощей или закупка их впрок. "Хотя в этом году ситуация может немного отличаться с предыдущими годами, ведь из-за временной блокады Херсонской области и отсутствия поставок из этого региона, не стоит ожидать очень низких цен, однако тенденция к снижению по сравнению с июлем будет однозначно наблюдаться", — добавила аналитик. Также в августе начинает поступать урожай основного украинского фрукта – яблок. Поэтому яблоки стоит ждать комфортных цен, поскольку их предложение будет достаточным. Кроме того, в августе собирают и многие зерновые культуры, однако к моменту их попадания на полки необходимо больше времени, поскольку их нужно доработать (досушить, провести определенную обработку, расфасовать и т.п.). Поэтому они могут попасть к конечному потребителю уже в сентябре, отметила Литвин. "Самое заметное снижение должно касаться гречки, поскольку в этом году возник определенный дефицит на данный продукт из-за ажиотажного спроса на фоне войны. И как раз урожай нового года может исправить ситуацию с высокой ценой гречки", — прогнозирует аналитик УКАБ. Напомним, повышение курса доллара по отношению к гривне на 25% повлечет за собой рост стоимости импортируемых продуктов в Украину. Причем рост цен на продукты питания может быть больше, чем сам рост курса.