В Украине сегодня, 31 июля, будет жаркая погода. Однако на западе пройдут дожди с грозами и шквалами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, грозовые дожди прогнозируются во всех западных регионах, а также в Винницкой, Житомирской и Ровенской областях. При этом осадки могут сопровождаться шквальным ветром. На остальной территории нашей страны будет сухая погода. Ветер преимущественно северо-восточный, с порывами до 12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +14+18, днем +27+30 градусов; на западе ночью +15+18 градусов, а днем +20+23; в восточных областях ночью +14+16, днем +28+30 градусов; на юге страны ночью +17+21 градус, а днем +29+33; в центральных областях ночью +14+17, днем +27+31 градус. Погода в Киеве В столице сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +15+18, а днем +27+30. Напомним, что синоптики обновили прогноз на последний месяц лета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.