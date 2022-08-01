Немногие знают, но химические вещества, содержащиеся в стиральных порошках и смягчителях, очень загрязняют окружающую среду. Впоследствии они могут даже раздражать кожу. Однако, к счастью, дома можно сделать экологический стиральный порошок, который не стоит дорого. Об этом пишет Sante Plusmag. Если вы видите, что тратите слишком много денег на стиральные порошки, то можно найти более выгодный метод с финансовой и экологической точки зрения. Все необходимые ингредиенты, вероятно, есть в вашем амбаре или шкафу. В противном случае они доступны по низким ценам в любом супермаркете или интернете. Чтобы приготовить домашний стиральный порошок, требуются следующие ингредиенты: эфирные масла лаванды, лимона или цитрусовых; вода; 2 стакана пищевой соды; 2 стакана буры (натриевая соль борной кислоты) мыло. Во время приготовления нужно иметь ведро для смешивания ингредиентов, среднюю кастрюлю и деревянную ложку. Также важно иметь пластиковые бутылки, чтобы можно было вылить содержимое домашнего моющего средства. В частности, в два стакана воды нужно добавить мыльную стружку. Затем смесь вылить в кастрюлю и наполнить водой. Помните, что каждый литр воды нужно добавить две чашки мыла. Дайте смеси оставить несколько минут, постоянно помешивая деревянной ложкой. Затем насыпьте пищевую соду и буру в ведро, в которую вы выльете полученную смесь. Вы получите целое ведро стирального порошка Необходимо размешивать до полного растворения раствора. Затем добавьте 8 литров воды и снова перемешайте, затем добавьте 20 мл эфирных масел, чтобы ваш натуральный стиральный порошок обладал приятным и нежным ароматом. В завершение накройте ведро тканью и после того как он хорошо остынет, перелейте раствор в пластиковые бутылки или другую тару. В результате такое натуральное бытовое моющее средство не содержит агрессивных веществ, что является серьезным преимуществом для сохранения здоровья, особенно для людей с очень чувствительной кожей. Раньше мы сообщали, как правильно стирать купальник, чтобы он прослужил долго. Также мы писали, какой способ предотвратит выцветание одежды при стирке.