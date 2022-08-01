Российские оккупанты увеличили корабельную группировку, 14 кораблей маневрируют вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". На дежурстве четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены как ракетная угроза из моря. "Корабельная группировка враг резко увеличила, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в безопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы", — говорится в сообщении. Напомним, 24 июля ВСУ отразили ракетную атаку на Хмельницкую область. Наши бойцы сбили три российских "Калибра", которые враг выпустил из Черного моря. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.