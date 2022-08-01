Российские войска ночью 31 июля накрыли огнем Никополь Днепропетровской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко. Отмечается, что ночью оккупанты открывали огонь несколько раз. Напомним, ранее на этой неделе противник обстрелял Никополь из "Градов", в результате атаки десятки тысяч человек остались без света. Отметим, удары по Никопольскому району участились в последние недели. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.