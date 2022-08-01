Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Космического командования ВС США. Ракета на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" на орбитальную станцию КНР "Тяньгун". Глава Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билл Нельсон обвинил Пекин в безответственности в связи с тем, что Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю. "Все космические государства должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", — написал он в Twitter. Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно SpaceX запустила в космос очередную партию спутников Starlink. Между тем, Китай может начать космическую миссию к самой горячей планете Солнечной системы в 2026 году.