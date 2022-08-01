Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что в случае избрания ее премьером не допустит проведение нового референдума о независимости в Шотландии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Telegraph. Она напомнила о соглашении шотландских националистов о том, что референдум должен проводиться один раз в поколение. "Шотландские националисты согласились с тем, что референдум должен проходить раз в поколение. Я сделаю так, чтобы они следовали своим словам. Я буду работать над тем, чтобы укрепить весь наш союз. Если я стану премьер-министром, Я не дам подобный". разрешение. Для меня совершенно очевидно, что, пока я при старшем, втором референдуме о шотландской независимости не бывать", — заявила Трасс. Напомним, власти Шотландии предложили провести второй по счету референдум по вопросу независимости Шотландии 19 октября в 2023 году. Ранее Трасс заявляла о готовности провести встречу с президентом России Владимиром Путиным, если станет преемником Бориса Джонсона. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.