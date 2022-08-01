В Харькове и пригороде прогремели не менее шести взрывов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Общественное" и Telegram мэра Игоря Терехова. В городе и области объявлена воздушная тревога. Жителей просят оставаться в укрытиях. "Ночные обстрелы Харькова продолжаются. Сегодня целая серия взрывов. Пока есть информация о прилетах в Немышлянский район. Предварительно повреждения нескольких зданий", — написал Терехов. Напомним, в ночь на 30 июля российская армия обстреляла Харьков ракетами дважды: полиция уже показала последствия атаки в Холодногорском районе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.