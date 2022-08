В Ираке тысячи сторонников лидера шиитской полувоенной организации "Армия Махди", священнослужителя и политика Муктады ас-Садра в субботу, 30 июля, вторично через неделю взяли штурмом правительственную "зеленую зону" и прорвались здание парламента страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW. Они требуют создания правительства, свободного от иностранного влияния и коррупции.

Hundreds of Sadr followers torm the #Irak Parliament building in #Baghdad.pic.twitter.com/PCZyMt1tES — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) Июль 30, 2022 Демонстранты, возглавляемые ас-Садром и его движением, крушили бетонные заграждения и бросали камни. Полиция применила слезоточивый газ. По данным властей, по меньшей мере 125 человек получили ранения, включая протестующих и полицейских. Муктада ас-Садр продолжает бороться за власть

NOW — Protestors storm #Iraq's parliament in Baghdad.pic.twitter.com/BK5FPvG2wk — Disclose.tv (@disclosetv) 27 July 2022 Партия ас-Садра одержала победу на иракских выборах в октябре 2021 года. Однако он отозвал своих депутатов из парламента после того, как ему не удалось сформировать правительство. Он хотел создать альянс против шиитских партий, большинство из которых получают военную и финансовую поддержку со стороны Ирана и имеют свои военизированные группировки. В результате десятки мест добрались до альянса шиитских партий. Почти год Ирак остается без президента и премьер-министра, поскольку ситуация зашла в тупик. В борьбе за власть движение ас-Садра хочет помешать своим политическим оппонентам из окружения бывшего главы правительства Нури аль-Малики сформировать правительство. Соперники 47-летнего религиозного лидера представили своего кандидата на должность премьер-министра спустя почти десять месяцев после парламентских выборов. Однако, с точки зрения ас-Садра, бывший министр Мухаммед Шиях ас-Судани, который был выдвинут на этот пост, слишком близок к экс-премьеру аль-Малики, враждующему с ас-Садром. Более того, аль-Малики и его альянс открыто симпатизируют соседнему Ирану. Ранее сообщалось, что на Шри-Ланке вспыхнули массовые протесты. Местные полностью взяли под контроль резиденцию президента.