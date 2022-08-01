Гороскоп 2022 года расскажет о трех знаках Зодиака, которым неделя с 1 по 7 августа принесет важнейшие изменения в жизни. Прогнозом со Styler поделиться знаменитый астролог Арина Артуровна. Эксперт советует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака. Рак Ракам может поступить предложение о работе или подработке. У вас будет везение во всех сферах, связанных с решением юридических вопросов, обучения, дальних поездок. Весы У представителей Весов на этой неделе возможен карьерный рост. Или вы найдете новое место работы в руководящей должности. Если вы искали спонсора, то на этой неделе вам в этом будет благоволять удача: вам поможет тайный поклонник. Также на этой неделе очень благоприятны любые курсы лечения. Рыбы Рыбы будут заниматься делами, касающимися их детей и документами по детям. Будет много важных поездок, которые помогут решить многие вопросы, связанные с документами: изменение фамилии, восстановленные утраченных документов. Раньше мы писали, какой камень является вашим талисманом по знаку Зодиака, дате и месяцу рождения. Также сообщалось, что животное по дате рождения расскажет о характере.