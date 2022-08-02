Президент США Джо Байден утвердил предоставление Украине очередного пакета военной помощи на 550 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома. В частности, опубликован меморандум, которым Байден делегировал государственному секретарю Энтони Блинкену полномочия выделить до 550 млн. долларов на военные товары и услуги, чтобы оказать помощь Украине. По данным репортера "Голоса Америки" Остапа Ярыша, новый пакет включает: 75000 снарядов для 155-мм артиллерии; дополнительные ракеты для HIMARS. На решение Байдена уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. "Благодарю президента США за лидерство и прочную поддержку Украины и понимание угрозы для цивилизованного мира со стороны России. Вместе стоим на защите ценностей свободы, общих для Украины и США. Новый пакет оборонной помощи приближает нас к победе", — отметил он. Сегодня стало известно о том, что Украина получила четыре дополнительных системы HIMARS от США. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.