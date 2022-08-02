Движение первого корабля "зерновым коридором" является значительным дипломатическим успехом. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu. "Мы смогли достичь этого благодаря нашим особым отношениям с Россией и Украиной", – сказал он. Эрдоган отметил, что продовольственная безопасность 30% населения мира была под риском из-за российско-украинской войны. "Мы и дальше будем продолжать наши усилия для завершения войны в Украине и установления крепко мира в регионе", — добавил турецкий президент. Напомним, сегодня первое судно с украинским продовольствием вышло из Одесского порта, на его борту 26 тыс. тонн кукурузы. Ранее мы сообщали, что экспорт зерна будет проходить согласно "зерновому соглашению" между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.