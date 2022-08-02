Если Китай создаст любое напряжение во время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, ответственность будет полностью лежать на Пекине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена на брифинге. "Если Пелоси решит посетить Тайвань, а Китай решит создать какое-либо напряжение – ответственность будет полностью на Пекине", — сказал он. При этом США надеются, что Китай буду действовать ответственно и не будет заниматься никакими эскалациями. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби на брифинге также заявил, что у Пекина нет причин использовать визит Пелоси для агрессии в отношении Тайваня. При этом, по его словам, Китай, возможно, готов ответить в ближайшие дни военными провокациями как боевой стрельбой. Напомним, тайваньские медиа анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита. При этом ее визит не подтвержден, однако в Белом доме заявили, что она имеет право его осуществить. При этом Пелоси может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя во время возможного визита.