Оккупированный Крым стал плацдармом для российских ударов по свободной территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского. По его словам, за годы оккупации Россия превратила Крым в большой военно-тюремный лагерь, и его жертвами стали десятки тысяч человек. "Крым стал плацдармом для ударов по свободной территории нашей страны. Слабая и недостаточно принципиальная реакция на оккупацию Крыма в 2014 году и в последующие годы стала одной из предпосылок того, что российская агрессия смогла разрастись до таких масштабов. Постепенно восстановим справедливость и в отношении нашего Крыма" , – отметил Зеленский. Напомним, ранее у Зеленского заявляли, что приоритетным инструментом в увольнении Крыма будет дипломатия, но не исключается использование военных элементов. А в Министерстве обороны сделали громкое заявление о том, что Украина уничтожит флот России и отвоюет Крым. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.