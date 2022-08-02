Переговоры израильской делегации с российскими чиновниками из Минюста и МИД по поводу статуса Еврейского агентства (Сохнут) в России зашли в тупик. Последующих встреч не было запланировано и никаких решений принято не было. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post. Источники издания сообщили, что встреча состоялась в понедельник утром между государственными служащими, а не с политическим эшелоном, фактически принимающим решение. Поэтому встреча была очень технической и была ориентирована на правовые последствия русских законов о конфиденциальности. Чиновник пояснил, что надеялся, что россияне подскажут направление, которое поможет израильтянам понять, что можно сделать, чтобы спасти Еврейское агентство в России от ликвидации. Однако этого не произошло. "Если есть хоть какой-то шанс продвинуть вопрос об агентстве в позитивном направлении, то сейчас это может произойти только на дипломатическом или политическом уровне", — сказал дипломатический источник и предположил, что "израильский лидер, такой как президент Исаак Герцог, заместитель премьер- министр Нафтали Беннетт или премьер-министр Яир Лапид могут повлиять на ситуацию. Герцог намекнул, что он задействован за кулисами, но не стал уточнять, действительно ли он ведет диалог с Кремлем. "Единственное, что мы можем сделать сейчас, – это дождаться суда 19 августа. Надеяться, что суд будет честным и профессиональным, нет никаких оснований, но мало чего", – сказал дипломатический источник. Отметим, что Басманный суд Москвы 28 июля приступил к рассмотрению иска Минюста России о ликвидации офиса Еврейского агентства в России. Судебное заседание было назначено на 19 августа, а заседание в четверг считалось подготовительным. Напомним, правительство РФ требует приостановить работу Еврейского агентства на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиле. Позже Израиль решил направить в Москву правительственную делегацию из-за попыток прекратить работу Еврейского агентства. В Израиле назвали попытки закрытия Сохнут в России серьезным событием, которое повлияет на отношения между странами.