Кухня в любом доме считается центром, и именно там концентрируется основная энергия. Именно с кухней связано больше древних народных примет и верований. Есть вещи, которые на кухне делать категорически нельзя – например, выбрасывать хлеб и продукты в мусор. Почему нельзя выбрасывать даже черствый хлеб в мусорное ведро – читайте в материале ниже. Наши предки уважали и чтили хлеб и понимали, что он очень тяжело достается почти каждой семье. Иногда хлеб был единственной пищей, и неуважительное к нему отношение считалось почти смертным грехом. В старину в мусорное ведро не отправляли даже черствый или заплесневевший хлеб . Считалось, что это проявление неуважения и может навлечь беду на всех членов семьи. И в первую очередь – финансовые проблемы. Нельзя выбрасывать в мусорное ведро и каши — вместе с ней можно выбросить и свое финансовое благополучие на долгое время. Остатки овощей и фруктов или же испорченные в мусор тоже не выбрасывали – они символизируют энергию и любовь в доме. Согласно приметам, нельзя в мусор отправлять молоко и молочные продукты – есть риск прогнать из дома счастье и гармонию. Не рекомендуют приметы отправлять испорченные продукты и в унитаз – это тоже может навлечь проблемы на всех членов семьи. Что же делать с испорченной пищей? Наши предки обычно такую пищу отправляли на корм домашнему скоту, а черствый хлеб становился едой для кур. Сейчас черствый или испорченный хлеб, а также другие продукты можно собрать в пакет или коробку и поставить на улицы – для корма животным или птицам. А вот отправлять их в мусорный бак не стоит. Кстати, раньше мы писали о том, какие приметы говорят о том, что вы скоро влюбитесь. А еще рассказывали о том, какие неприятности могут предупреждать о хороших событиях.