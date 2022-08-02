Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в положение о службе иностранцев в рядах Вооруженных Сил. В частности, была изменена процедура продления договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента. Продление контракта: В документе отмечается, что теперь иностранные бойцы могут продлить контракт прохождения военной службы на срок от 1 до 10 лет. При этом следует учитывать максимально допустимый возраст пребывания на службе. Отпуск: Согласно указу, иностранным военным будет предоставляться ежегодный отпуск. Ее продолжительность будет зависеть от выслуги лет: менее 10 лет — отпуск будет составлять 30 календарных дней; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет – 40 календарных дней; свыше 20 календарных лет – 45 (время, необходимое для проезда в пределах Украины к месту проведения отпуска и обратно, не учитывается). Отстранение от службы: Указ президента изменяет порядок отстранения иностранцев от должности. Оно будет осуществляться согласно Уголовному кодексу Украины сроком не более двух месяцев. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.