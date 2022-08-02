Сегодня в течение дня россияне совершили три обстрела приграничных общин Сумской области, зафиксировано 16 прилетов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого. По данным Живицкого, под удар попали Белопольская, Хотинская и Эсманская общины. Около 12.00 был артиллерийский обстрел Белопольского общества. После 14.00 враг осуществлял минометный обстрел Хотинского общества. Вечером – с 18:20 до 19:30 – продолжался артиллерийский обстрел Эсманьской общины. Во всех случаях – без жертв и разрушений. Напомним, вчера россияне 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.