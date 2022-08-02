Национальный Банк Украины с 1 августа запустил новый благотворительный проект – "Смелая гривна". Этот проект поможет украинским объединить усилия и собрать средства для ВСУ. Проект продлится до 31 октября 2022 года. Детали рассказали в Telegram-канале Нацбанка. Почти у каждого украинца дома есть монеты, которые не используются и оседают в копилках. Это монеты номиналом 10 и 50 копеек, монеты номиналов в одну, две, пять или десять гривен. Все эти монеты можно сдать в ближайшем отделении двух банков – Сбербанка и банка ПУМБ. Все деньги пойдут на помощь украинской армии. "Значительное количество разменных монет часто не используется гражданами для наличных расчетов и лежат в копилках или карманах. В то же время, эти средства могут помочь украинским защитникам защищать страну от российского оккупанта", — подчеркнули в Нацбанке. Пункты приема монет в поддержку ВСУ открыты во всех отделениях Сбербанка и ПУМБ – практически во всех регионах страны, где возможна безопасная работа банков. Также можно организовать коллективный сбор средств среди общин отдельного района, жилищного комплекса, на работе или других сообществах. Это поможет собрать больше средств для украинской армии. Адреса отделений банков можно посмотреть на сайте "Смелая гривна" — по этой ссылке. Кстати, раньше мы рассказывали о том, что официант из Киева пешком дошел до Запорожья, чтобы собрать миллион для ВСУ. А еще мы сообщали, что во Львовской области дети организовали свой волонтерский штаб и собирают средства на ВСУ.