Украина считает, что Сербии и Косово необходимо организовать диалог на фоне обострения конфликта. Это поможет не допустить влияние России на Регион. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины. "Призываем стороны (Сербию и Косово – ред.) к конструктивному диалогу ради обеспечения безопасности всех граждан, сохранения мира и обеспечения стабильного развития западных Балкан. Важно не дать РФ простор для реализации ее политики эскалации в регионе", — отмечают в МИД. При этом в ведомстве подчеркнули, что решение Приштины об отсрочке начала перерегистрации Сербских автомобильных номерных знаков и персональных документов является важным компромиссом в возникшем конфликте. Напомним, вчера стало известно, что в Косовско-Митровицком округе на границе с Сербией слышны звуки стрельбы и сирены. Косовский спецназ уже стащил свои силы. Позже президент Сербии Александр Вучич заявил, что силовые подразделения Косово якобы готовят нападение на сербов в северных районах частично признанного государства. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.