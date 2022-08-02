Российские оккупанты готовы передать Украине тела погибших в Оленовке (Донецкая область) военнопленных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление омбудсмена Дмитрия Лубинца на телемарафоне. По его словам, украинская сторона получила сигнал о том, что россияне готовы передать тела погибших пленников. "Но после окончания расследования. На уточнение, сколько нужно времени для расследования, мы ответа пока не получили", – отметил Лубинец. Напомним, сегодня стало известно, что ООН получила запросы от Украины и России о расследовании теракта в Еленовке, в результате которого погибли более 50 военнопленных. По словам генпрокурора Андрея Костина, следствие пока склоняется к тому, что это не был точно ракетный удар по колонии, как об этом говорит российская пропаганда. Скорее всего украинских военнопленных взорвали и сожгли сами россияне, применив термобарическое оружие. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.