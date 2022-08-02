В Белом доме заявили, что не подтверждают визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Но чиновница имеет право поехать туда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби. "Президент США Джо Байден в разговоре с лидером КНР Си Цзиньпинем ясно дал понять, что Конгресс является независимой ветвью власти и что спикер Пелоси принимает свои собственные решения, как и другие члены Конгресса по поводу своих зарубежных поездок", — подчеркнул Кирби. При этом он отметил, что в планах Пелоси нет ничего совершенно нового. "Слушайте, я хочу вернуться к тому, что я сказал в самом начале. Нет никакой драмы, о которой можно было бы говорить. Это не беспрецедентно – уехать в Тайвань, если она уедет, и я не подтверждаю ее поездку", — заявил Кирби . Напомним, ранее тайваньские СМИ анонсировали приезд Пелоси и озвучили планы визита. Также мы писали, что, по информации китайских СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время визита на Тайвань может ограничиться транзитным пребыванием в аэропорту Тайбэя. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.