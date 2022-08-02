Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию, в которой предлагается заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Геррингтону. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт президента. Так, автор петиции Матвеев Алексей Юрьевич предлагает заменить памятник Екатерине II на памятник американскому актеру Билли Геррингтону. Соответствующая петиция направила нужное количество голосов, поэтому глава государства дал ответ. Поскольку памятник Екатерине II установлен в соответствии с решением Одесского городского совета, Зеленский направил этот вопрос на рассмотрение одесских депутатов. "Я обратился в Одесский городской совет с просьбой рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией", — заявил глава государства. Также в письме к Одесскому городскому совету президент отметил важность защиты национальных интересов, а именно — очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия, "закрепляющего в Украине российские пропагандистские антиукраинские нарративы". Напомним, с начала полномасштабного вторжения России, в Украине начали избавляться от советских символов, памятников российским деятелям культуры и другим. В частности, недавно в Запорожье была демонтирована часть памятника Пушкина. Ранее памятник Пушкину уже был демонтирован в Николаеве. Аналогичный памятник городские власти Тернополя убрали через полтора месяца после вторжения российских войск.