Россия намеренно обстреливает гражданскую инфраструктуру и убивает мирное население Николаева. Все это часть террористически-информационной и психологической операции. Об этом рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь в интервью для "РБК-Украина".

"Во-первых, единственное, что получается у россиян – это обстрелы гражданской инфраструктуры и убийство мирного населения. Если мы посмотрим на военную карту, то там у них успехи невелики", – заявил Самусь.

Россия умышленно действует как террористы, чтобы создать атмосферу хаоса в Украине, чтобы избавить украинцев от желания сопротивляться и противодействовать российскому нашествию.

"Действительно, на этом направлении у них есть планы, ведь Николаев как раз находится в том районе, о котором мы буквально только что говорили. Они могут попытаться наступать. И вот как раз они могут создавать такое ощущение: мол, мы уже обстреливаем Николаев — значит, мы близко, сейчас мы будем проводить наступательную операцию, Вооруженные силы Украины будут отступать и тому подобное", — добавляет директор New Geopolitics Research Network.

По словам Самуся, убийство бизнесмена Вадатурского показывает, что иногда оккупанты прибегают к точечным ударам по конкретному, например, человеку. Убийство владельца крупнейшей зерноторговой компании Украины было умышленным, чтобы снизить возможности Киева в производстве зерна и обеспечении операции по его вывозу. Напомним, РБК-Украина писало, что председатель областного совета Анна Замазеева заявила, что Николаев в результате регулярных обстрелов превращается в разрушенный Мариуполь. Также недавно при массированных обстрелах Николаева погиб Герой Украины и известный бизнесмен Алексей Вадатурский, владелец крупнейшей зерноторговой компании "Нибулон". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram