Темпы наступления российских войск на Донбассе могут рухнуть. Это, в частности, связано с точными ударами наших бойцов по вражеским слогам и проблемами в личном составе в армии оккупанта. Об этом в интервью рассказал директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. "У них (оккупантов – ред.) есть политическая задача – им нужно оккупировать всю Донецкую и Луганскую области. Без этого для Путина вообще не может быть даже каких-то промежуточных результатов этой операции, если Донецкая и Луганская области не будут захвачены. Даже пропаганде будет очень трудно объяснить российскому населению, что же это вообще было: потеряли Херсон, не смогли оккупировать Донбасс, тогда зачем были все эти огромные потери?», – объясняет Самусь. Он считает, что на фоне вопроса с Херсоном, который для врага, возможно, возник внезапно, Донбасс не будет сниматься с повестки дня, пока они его полностью не оккупируют. "Поэтому до кульминации там еще далеко, они должны создать условия для атаки на Славянск, Краматорск и только после того пытаться брать другие территории Донбасса до конца. Я думаю, что они сейчас будут пытаться продолжать свои штурмовые действия", — предполагает Самусь. Впрочем, эксперт отмечает и то, что в оккупационных войсках уже возник ряд проблем. "Так как HIMARS уничтожают склады с боеприпасами, с личным составом будут проблемы, потому что их оттягивают на юг, то объективно интенсивность наступления будет падать. Во всяком случае, до того момента, пока не состоится какое-то решение вопроса с Херсоном", — говорит Самусь. Он подытожил, что только после очередной перегруппировки на Донбассе может создаваться какая-то ударная группировка. "Они, конечно, хотят это сделать очень быстро. Но я не представляю, как это они могут себе планировать", — добавляет эксперт. Напомним, как ранее сообщалось, основные силы россиян сейчас брошены на восток, где они постепенно продвигаются в Бахмут. Впрочем, нынешними темпами враг вряд ли сможет захватить Донбасс до зимы. Добавим, как заявляли в Минобороны, несмотря на полную оккупацию Луганской области, битва за Донбасс будет продолжаться до полной деоккупации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.