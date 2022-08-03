Самолет со спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси и пятью другими законодателями-демократами покинул Тайвань. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post. В целом делегация США провела на острове меньше суток, однако успела вызвать ожесточенную реакцию Китая, считающего дипломатические визиты как легитимацию движения за независимость Тайваня. Визит стал испытанием дипломатической устойчивости Тайваня и возможности дать понять другим странам мира, что они могут продемонстрировать поддержку тайваньской демократии. Между тем Тайвань начал готовиться к новым экономическим и военным ответным мерам со стороны Пекина. Китай готовится провести военные учения вокруг Тайваня с 4 по 7 августа. "Китай настроился на дальнейшие шаги, и мы ожидаем, что они продолжат реагировать в долгосрочной перспективе", — заявил пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби. Напомним, РБК-Украина писала о том, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань 2 июля, несмотря на угрозы со стороны Китая. Перед этим правительство Китая пригрозило "решительными мерами" в случае визита американской делегации.