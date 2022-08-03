Мы привыкли стирать все без исключения вещи в стиральных машинах, ведь ручная стирка – это слишком утомительно и занимает много времени. Но стирка некоторых дорогих вещей, таких как рубашки, может повреждать их. Об этом пишет Santeplus. Как правильно стирать рубашки Еще до того, как положить рубашку в барабан, многие склонны пропускать важную деталь, которая может нанести непоправимый вред. Да, если на брюках и свитерах рекомендуется застегивать молнии, то на рубашках не рекомендуется. Потому что во время цикла стирки движение одежды оказывает давление на петлю для пуговиц и, таким образом, повреждает нити и ткань. Поэтому всегда не забывайте оставлять рубашки расстегнутыми (включая рукава и воротник) перед стиркой, чтобы предотвратить их деформацию.

Фото: Рубашку легко испортить неправильной стиркой (freepik) Еще несколько важных правил стирки рубашек Чтобы не повредить волокна ткани, лучшая температура стирки составляет 30 градусов. Если ваша рубашка имеет устойчивые пятна, вы можете повысить температуру до 40 градусов, но не больше. Воротник рубашки лучше развернуть перед стиркой, чтобы предотвратить его дополнительное стирание и повреждение ткани. Конечно же нельзя стирать цветные рубашки вместе с белыми . Обязательно сортируйте ваше белье. И это касается не только сорочек! И вытаскивайте белье, как только закончится цикл стирки. В противном случае ваша рубашка может пахнуть затхлостью, и вы не сможете одеть ее, как планировали. Раньше мы писали, как без труда отстирать белые носки. Также сообщалось, как отстирать старые застиранные полотенца и вернуть им естественный цвет.