Три судна могут выходить из украинских портов каждый день вместо одного в день. Высокопоставленный турецкий чиновник заявил об этом после того, как первый зерновоз успешно вышел из Одессы и после проверок получил разрешение на проход через Босфор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Первое судно Razoni смогло отплыть после того, как Турция и организация Объединенных Наций заключили соглашение между Россией и Украиной, направленное на облегчение глобального продовольственного кризиса. Судно razoni вышло из Одессы утром в понедельник, 1 августа, перевозя 26527 тонн кукурузы в ливанский Триполи. Группа инспекторов поднялась на борт Razoni в Босфоре 3 августа. Инспекция была проведена украинским, турецким, русским персоналом и персоналом ООН. Напомним, 22 июля Украина, Россия, ООН и Турция подписали четырехстороннее соглашение, разблокирующее экспорт украинского зерна по Черному морю. Порты Черноморск, Одесса и Южный способны ежемесячно переваливать более 3 млн. тонн зерна. В частности, на эти порты приходится около 60% морских мощностей. В перечень не вошел порт Николаева, крупнейший в Украине. Соглашение может дать Украине около 1 млрд долларов валютной выручки в месяц. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.