Украина отзывает своих граждан из Косово, участвовавших в миротворческой миссии. Речь идет о KFOR (Международные силы по поддержанию мира в Косово под руководством НАТО). Об этом в ответ на запрос РБК-Украина сообщили в Командовании объединенных сил ВСУ. "По состоянию на сегодняшний день в Косово, Республика Сербия, находится национальный контингент Вооруженных Сил Украины в составе 40 военнослужащих", — говорится в документе. В ведомстве отметили, что сейчас проводятся мероприятия по их возвращению в Украину. Основание — указ президента от 7 марта 2022 года №114 "Об отзыве национального контингента и национального персонала, участвующих в международных операциях по поддержанию мира и безопасности". "Возвращение национального контингента будет означать временное прекращение его участия в миссии KFOR", – уточнили в Командовании объединенных сил. Отметим, что в марте президент Владимир Зеленский отозвал всех украинских миротворцев из всех миссий в мире по обороне государства против полномасштабного российского вторжения. Напомним, что 31 июля 2022 г. обострилась ситуация в Северном Косово. Местные сербы перекрыли дороги в знак протеста против новых правил, а сербский президент Александр Вучич заявил о якобы планах Приштины напасть на сербов. Подробнее как развивалась ситуация – читайте в материале РБК-Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.