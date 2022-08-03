В Украине завтра, 4 августа, ожидается ненастье. Украинцев предупредили о грозах в ряде областей. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС. Грозы ожидаются на Левобережье, а именно: Черниговской области; Сумской области; Полтавской области; Харьковской области; Луганская область; Донецкая область; Днепропетровской области; Запорожской области; Херсонской области. "Внимание! 4 августа на Левобережье грозы (И уровень опасности, желтый)", — пишет пресс-служба ГСЧС. Напомним, РБК-Украина писала о том, что недавно учёные дали прогноз по магнитным бурям в августе 2022 года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram