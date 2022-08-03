В результате утренних обстрелов Николаева в среду, 3 августа, разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Николаева Александра Сенкевича в Telegram. "Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", – рассказал он. По предварительным данным, по словам главы города, по Николаеву били системами С-300. Как сообщалось, в Николаеве около пяти утра прогрели мощные взрывы. В последнее время из-за постоянных обстрелов Николаев начали сравнивать с Мариуполем. На это глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что инфраструктура Николаева сильно страдает из-за обстрела россиян. При этом в городе не такое большое количество убитых и раненых, как в Мариуполе. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.