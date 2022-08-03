Международное агентство по атомной энергии признает, что захваченная российскими военными Запорожская АЭС "вышла из-под контроля". В настоящее время связь с работниками нестабильна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в интервью Associated Press. Он отметил, что после захвата на крупнейшей в Европе атомной станции были затронуты все принципы ядерной безопасности. "То, что поставлено на карту, очень серьезное и опасное", — добавил Гросси. Гендиректор предупредил, что ЗАЭС "полностью вышла из-под контроля", поэтому призывает Украину и Россию разрешить экспертам посетить станцию во избежание катастрофы. Гросси добавил, что связь с персоналом станции часто прерывается. "Существует парадоксальная ситуация, когда станция контролируется Россией, но ее украинский персонал продолжает управлять своими ядерными операциями, что приводит к неизбежным конфликтам и вероятному насилию", — подчеркнул Гросси. Что этому предшествовало Следует напомнить, что в начале июня Россия начала готовиться к визиту гендиректора МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Оккупанты проводили специальные совещания с представителями агентства. Недавно Гросси подтвердил, что делегация МАГАТЭ готова уехать на ЗАЭС. Украина подвергла критике руководство международного агентства и заявила, что это попытка легитимизировать захват Россией станции. Детальнее о ситуации на крупнейшей в Европе АЭС можно узнать в материале РБК-Украина.