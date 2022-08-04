Переход Фернандо Алонсо в "Астон Мартин" на сезон-2023 неожиданно закрутил интригу на рынке пилотов. Нынешняя команда испанца – "Альпин" – объявила новым пилотом Оскара Пиастри, но тот опроверг договоренность. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter конюшни. "Альпин" объявила, что ее гонщиками в следующем сезоне станут Эстебан Окон и Оскар Пиастри. Последний проводит сезон-2022 в статусе резервного пилота и должен заменить Алонсо в команде. Перспективный австралиец в структуре "Рено" и "Альпин" провел четыре года. На пути к Формуле-1 он три года становился чемпионом в младших классах – Еврокубке Формулы Рено, Формули-3 и Формули-2. В последних двух соревнованиях пилот выступал за рулем "Преми" – близкой к академии "Феррари" команды. Однако сам Пиастри ориентировочно через час после заявления "Альпин" опроверг старт в Королевской автогонке в этой конюшне. Он заявил, что команда без его ведома опубликовала пресс-релиз, контракт с "Альпином" австралиец не подписал и не будет ездить на ее болиде в сезоне-2023. Скорее всего, Пиастри договорился о сотрудничестве с другой командой. Инсайдеры Формулы-1 называли австралийского пилота главным претендентом на место в "Макларене", который якобы стремится попрощаться с его соотечественником Даниэлем Риккардо. Официальное заявление "Альпин" о подписании Пиастри: Реакция Пиастри на заявление "Альпин": К слову, пилот "Ред Булл" Ферстаппен победил на Гран-при Венгрии после старта 10-м. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.