Российские оккупационные войска сегодня физически не могут занять Харьков. Однако если россиянам удастся прорвать оборону Донбасса, они попытаются провести операцию на харьковском направлении. Об этом в интервью РБК-Украина заявил директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь. Эксперт рассказал, что на территории России возле Харьковской области сейчас стоит в резерве 144 дивизии, которую могут задействовать для захвата или блокады Харькова. Если представить, что на юге, на Донбассе пойдет прорыв, по Изюмскому направлению пойдет прорыв на юг, а затем на запад в сторону Харькова, то кто-то должен пойти на встречу еще с севера. Именно эта дивизия может заняться проведением операции на этом направлении. А просто взять и пойти по этой дивизии сейчас — это глупо, потому что у них там сейчас нет никаких успехов", — сказал он. По оценке эксперта, у россиян, наоборот, может возникнуть проблема на Харьковском направлении. Поскольку сейчас армия РФ опрокидывает свои силы на юг. "Украинские войска могут начать контрнаступательные действия на Изюмском направлении. А там у них все очень шаткое, украинская армия может перебить логистические коммуникации на этом направлении", — пояснил Самусь. Он добавил, что сейчас войска РФ попытаются всеми силами удержать Херсон. Напомним, украинские военные отразили все попытки продвижения россиян на Бахмутском направлении, а также штурмовые действия в направлении Минеральное – Авдеевка. При этом у кафиров наблюдается частичный успех на направлении Донецк – Пески. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.