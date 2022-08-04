Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обвинил нефтегазовые компании в "гротескной жадности" и призвал правительства обложить их доходы дополнительными налогами на фоне роста цен на топливо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC News. Отмечается, что война в Украине и введенные в отношении России санкции усилили нехватку нефти и газа и привели к росту цен. При этом четыре крупнейшие энергетические компании – Exxon, Chevron, Shell и TotalEnergies – за последний квартал заработали почти 51 млрд долларов, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. "Эта гротескная жадность ударяет по самым бедным и уязвимым людям, разрушая при этом наш единый общий дом. Я призываю все правительства обложить эту избыточную прибыль и использовать эти средства для поддержки самых уязвимых людей в эти трудные времена", — сказал Гутерриш. Между тем, представители стран Европейского союза (ЕС) уже согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом в Украине уже резко высказались по поводу газового шантажа Путина против Европы. В МИД призвали дать России ответный удар и избавиться от какой-либо зависимости от нее. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram