Новым законом о оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что заработная плата работникам за все время отпуска выплачивается до начала отпуска, если иное не предусмотрено трудовым или коллективным договором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий Минэкономики к закону 2352-IX. "Таким образом, заработная плата за все время отпуска в общем случае должна быть выплачена не позднее момента начала отпуска. Моментом начала отпуска целесообразно считать ноль часов ноль минут первого календарного дня отпуска, указанного в решении о его предоставлении", — говорится в комментарии. Как отметили в Минэкономики, при этом трудовым или коллективным договором могут быть установлены другие условия осуществления такой выплаты. Закон прямо не определяет запрет возможности определения в коллективных или трудовых договорах сроков выплаты, приходящихся на период после начала отпуска. В то же время, согласно статье 9 КЗоТ условия договоров о труде, ухудшающие положение работников по сравнению с законодательством Украины о труде, недействительны. Как правило, условия, в т.ч. договоров о труде относительно отсрочки причитающихся работнику выплат на более поздний момент считаются хуже по сравнению с условиями выплаты их в гарантированный законодательством срок или ранее. "Во избежание конфликтов и споров считаем нецелесообразным при заключении договоров вносить в них положения, не соответствующие нормам статьи 115 КЗоТ", — говорится в комментарии. Напомним, по новому закону, во время войны уволить работника можно из-за уничтожения производственных мощностей.