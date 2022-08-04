Международный Комитет Красного Креста заявил, что не гарантировал безопасность защитников Мариуполя, оказавшихся в руках врага, "потому что это не в наших силах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МККК. В МККК говорят, что как нейтральный посредник способствовали безопасному выходу воинов с завода "Азовсталь" в координации со сторонами конфликта. Мы не гарантировали безопасность военнопленных, оказавшихся в руках врага, потому что это не в наших силах. Мы заранее разъяснили это сторонам. Стороны конфликта обязаны обеспечить защиту военнопленных от актов насилия, запугивания и общественного внимания, а также от последствий. военных действий. Только стороны конфликта могут окончательно обеспечить безопасность военнопленных", — говорится в заявлении. В МККК отметили, что у комитета все еще нет доступа ко всем военнопленным, в том числе содержащимся в Оленовке. Вместе с тем, там сообщили, что посетили СИЗО в Оленевке один раз, в мае этого года, чтобы доставить цистерны с водой. "Но у нас не было доступа к удерживаемым там военнопленным на индивидуальной основе — согласно методам работы МККК в местах содержания под стражей", — заявили в организации. Напомним, ранее сообщалось, что российская сторона до сих пор не передала Украине официальные списки погибших в Еленовке. Накануне генпрокурор Андрей Костин заявил, что следствие пока склоняется к тому, что пленники сожжены термобарическим оружием. В то же время, Россия заявляет, что колонию якобы обстреляли ВСУ ракетами систем HIMARS, но эти обвинения не находят подтверждения. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.